Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.02.2023 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Neuenstadt: In Bäckerei eingebrochen - Polizei sucht Zeugen

Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro verursachten bisher Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in einer Bäckerei in Neuenstadt. Eine Gruppe Unbekannter hebelte gegen 3.30 Uhr eine Tür der Bäckerei in der Hauptstraße auf und gelangte so ins Innere. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro. Im Verkaufsraum rissen die Täter einen Tresor aus der Verankerung und entwendeten diesen mitsamt dem darin befindlichen Bargeld. Eine weitere Gruppe befand sich währenddessen im Außenbereich. Ob die beiden Gruppen zusammen gehörten ist unbekannt. Der Polizeiposten Neuenstadt bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zu den Tätern machen können, sich unter der Telefonnummer 07139 47100 zu melden.

