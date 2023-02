Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.02.2023 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Krautheim: Sachbeschädigung an Kinderspielplatz Unbekannte Täter entzündeten am Donnerstag in Krautheim am dortigen Kinderspielplatz eine sehr große Wunderkerze, sowie zwei Bücher auf einem Holztisch. An dem Tisch entstand durch den Brand ein circa 30x40 cm großes Loch. Wodurch Sachschaden in unbekannter Höhe entstand. Die verbrannten Reste der Wunderkerze und der Bücher wurden gegen 17 Uhr in einem nahegelegenen Mülleimer in der Eduard-Knoll-Straße entsorgt. Der Polizeiposten Krautheim bittet Zeugen, die den Tathergang beobachtet haben oder Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06294 234 zu melden.

