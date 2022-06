POL-SE: Pinneberg - Eigentümer von Klapprad gesucht

Bad Segeberg (ots) - Nachdem es in den letzten Monaten bereits bundesweit Meldungen über Anrufe angeblicher Mitarbeiter von Europol oder Interpol gegeben hat, ist die Masche seit einigen Wochen auch im Kreis Segeberg angekommen. In den meisten Fällen blieb es bei Versuchstaten, bei denen kein finanzieller Schaden entstand - nicht so am Dienstag der vergangenen Woche (24.05.2022). Hier ist es in Bad Bramstedt zu einem ...

mehr