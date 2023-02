Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG DES POLIZEIPRÄSIDIUMS HEILBRONN VOM 18.02.2023 MIT EINEM BERICHT AUS DEM LANDKREIS HEILBRONN

Heilbronn (ots)

Neuenstadt am Kocher: Vorfahrt eines Motorrades übersehen Am Samstagabend wollte gegen 19:10 Uhr eine 26-Jährige mit ihrem Hyundai vom Weiler "Seewiesen" kommend in die Landesstraße 1095 nach Neckarsulm einbiegen. Hierbei übersah diese ein in Richtung Neuenstadt fahrendes Motorrad. Es kam zum Zusammenstoß. Der 61-jährige Motorradfahrer wird lebensgefährlich verletzt. Die Fahrerin des Hyundai und deren 47-jährige Beifahrerin bleiben unverletzt. Im Verlauf der Unfallaufnahme vor Ort stellten die Polizeibeamten Alkoholbeeinflussung bei der Hyundai-Fahrerin fest. Es entstand nach den derzeitigen Schätzungen Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Die Landesstraße musste zur Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen bis 23.30 Uhr gesperrt werden. Neben Kräften der Polizei waren der Rettungsdienst und Notarzt sowie die Feuerwehr vor Ort. Der Verkehrsdienst Weinsberg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell