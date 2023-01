Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A81 Ammerbuch: Fahrstreifenwechsel führt zu Verkehrsunfall mit Leichtverletztem

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagmorgen gegen 05:20 Uhr kam es auf der Autobahn 81 zwischen der Anschlussstelle Rottenburg und Herrenberg in Richtung Stuttgart zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 59-jähriger Toyota-Fahrer befuhr mit hoher Geschwindigkeit die linke Fahrspur, als vor ihm ein 47-Jähriger Daimler GLC-Fahrer mit geringerer Geschwindigkeit von der rechten auf die linke Spur wechselte. Um eine Kollision mit dem Daimler zu vermeiden, bremste der Toyota-Fahrer stark ab, wechselte den Fahrstreifen nach rechts und kollidierte mit dem Skoda eines 44-Jährigen. Durch den Aufprall wurde der Skoda zuerst nach rechts in den Grünstreifen, daraufhin nach links über die gesamte Fahrbahn geschleudert, wo er nach dem Zusammenstoß mit der Leitplanke entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kam. Der 44-Jährige Skoda-Lenker wurde hierbei leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Skoda und der Toyota waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Reinigung der Fahrbahn durch die Straßenmeisterei war eine Vollsperrung der A81 für etwa 20 Minuten notwendig. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 25.000EUR.

