POL-LB: Tamm: Fahrzeuglenker ohne Fahrerlaubnis verursacht Unfall mit leichtverletzter Person

Ludwigsburg (ots) - Am Samstagabend gegen 19:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter über die Terrassentüre Zugang zu einem Wohnhaus in Leonberg-Eltingen, im Wohngebiet nördlich der Geislinger Straße. Der oder die Täter wurden durch die heimkehrenden Bewohner in ihrer Tathandlung gestört und flohen. Im Anschluss wurde durch einen der Bewohner ein wegfahrender Pkw in der Tuttlinger Straße wahrgenommen. ...

