Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen/Darmsheim: Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle

Ludwigsburg (ots)

Gegen 15 Uhr verursachte am Freitag ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen VW T-Cross einen Verkehrsunfall, als er an der Kreuzung Robert-Bosch-Straße/Stichstraße mit einem auf dem Parkplatz des dortigen Kindergartens geparkten Mercedes kollidierte. Wie es zu dem Unfall kam ist derzeit noch unklar. Nach dem Zusammenstoß mit dem Heck des Mercedes verblieb der Fahrer des VW aus unbekannten Gründen auf dem Gaspedal, weshalb es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Anschließend setzte der Fahrer zurück und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit die Stichstraße entlang in Richtung Feuerwehr. An dem Mercedes entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 EUR. Das Polizeirevier Sindelfingen bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zum Fahrer des VW machen können, sich telefonisch unter 07031 6970 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell