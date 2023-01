POL-LB: Einbruch in Bäckerei in Böblingen

Ludwigsburg (ots) - Am Freitagabend gegen 23:15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden im Kreuzungsbereich der Sommerhofen- und Hohenzollernstraße in Sindelfingen. Der 21-jährige Opelfahrer befuhr die Sommerhofenstraße aus Richtung Leonberger Straße kommend in Fahrtrichtung Hohenzollernstraße. In der Folge missachtete der 21-Jährige die auf der Hohenzollernstraße fahrende vorfahrtsberechtigte ...

mehr