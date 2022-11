Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - 84-jähriger Fußgänger bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Meppen (ots)

Heute Abend gegen 17.49 Uhr kam es in Meppen zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 18-jährige Fahrer eines Skoda Fabia fuhr auf der Uhlandstraße von der Versener Straße in Richtung Esterfelder Stiege. Auf Höhe der Mörikestraße kreuzte ein 84-jähriger Fußgänger die Fahrbahn in Richtung Narzissenstraße. Der 18-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zum Zusammenstoß kam, wobei der 84-Jährige anschließend gegen einen geparkten VW Crafter geschleudert wurde. Der 84-Jährige kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus.

