POL-EL: Nordhorn - verkohlte Bratwürste lösen Einsatz der Feuerwehr aus

Beesten (ots) - Zwischen Freitag 13.00 Uhr und Samstag 16.40 Uhr kam es in Beesten in der Straße Südring zu einem Diebstahl. Dabei verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zur dort ansässigen Feuerwehrwache und entwendeten ein hydraulisches Rettungsgerät. Der Schaden wird auf etwa 21.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/929210 in ...

mehr