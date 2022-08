Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Uerdingen: Seniorin fällt Betrugsmasche zum Opfer - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Dienstag (16. August 2022) erhielt die Seniorin einen Anruf von einem angeblichen Bankmitarbeiter. Er gab an, dass sich Betrüger Zugriff auf das Konto der Krefelderin verschafft und Geld abgehoben hätten. Falls sie weiteres Bargeld zu Hause habe, käme in Kürze ein Kurier vorbei, um es sicher zu verwahren. Gegen 17 Uhr stand ein Mann vor der Haustür an der Bahnhofstraße. Die Seniorin übergab ihm einen Aktenkoffer, in dem sich ein fünfstelliger Bargeldbetrag befand. Ein Zeuge beobachtete die Übergabe des Koffers und informierte die Polizei.

Der Täter ist 25 bis 35 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, schlank und hat laut Zeugenaussage ein "südländisches Erscheinungsbild". Er hat lange braune zum Zopf gebundene Haare und trug ein graues T-Shirt sowie eine Jeanshose.

Für Hinweise melden Sie sich bitte unter der 02151 6340 oder per E-Mail unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (272)

