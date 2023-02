Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG DES POLIZEIPRÄSIDIUMS HEILBRONN VOM 19.02.2023 MIT EINEM BERICHT AUS DEM MAIN-TAUBER-KREIS

Heilbronn (ots)

Wertheim: Zeugen gesucht

Am Freitagnachmittag fuhr gegen 16:30 Uhr ein 38-jähriger Radfahrer trotz bestehenden Rotlichts von der Tauberbrücke in die "Volksbankkreuzung" in Richtung Innenstadt ein. Ein Autofahrer, der bei Grünlicht angefahren war, musste bis zum Stillstand abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Ein weiterer Pkw-Lenker hielt an, um dem rücksichtslosen Radfahrer ohne Gefahr passieren zu lassen. In der Fußgängerzone kam es zu Behinderungen von Fußgängern, da der Biker seinen rücksichtslosen Fahrstil beibehielt. Eine Zivilstreife, die den Vorfall beobachtet hatte, folgte dem Radfahrer und konnte ihn in der Eichelgasse stellen. Wie sich zeigte, stand der Radler unter Alkoholeinwirkung, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde und eine Anzeige gefertigt wird. Das Polizeirevier Wertheim bittet Zeugen, welche vom betrunkenen Radfahrer behindert oder gefährdet wurden, sich unter Tel.: 09342/91890 zu melden.

