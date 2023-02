Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Munderkingen - Banale Streitursache - Aus banalem Grund hat ein 49-Jähriger am Samstagmittag in Munderkingen die Polizei auf den Plan gerufen.

Ulm (ots)

Gegen 13:15 Uhr befand sich der 49-Jährige in einem Einkaufsmarkt in der Carl-Benz-Straße. Dort beschwerte er sich bei einem Mitarbeiter über eine, aus seiner Sicht, untragbare Anordnung der Getränkeflaschen. Nämlich sei die von ihm favorisierte Getränkemarke ganz unten einsortiert. Dies habe zur Folge, dass er nun zunächst andere Sorten wegräumen müsse, um in den Genuss seines Lieblingsgetränkes kommen zu können. Aus ganz offensichtlich falsch verstandenem Kundenverständnis sah er in diesem Zustand einen für sich berechtigten Grund, Beschwerde zu führen. Unüberbrückbare Differenzen führten in der Folge wohl dazu, dass sich der falsch verstandene Kundenkönig und der Mitarbeiter nicht einig wurden. Ein Hausverbot wurde ausgesprochen, welches er nicht akzeptierte. Im Beisein der Beamten des Polizeireviers Ehingen verließ der Beschwerdeführer schlussendlich, wohl ein letztes Mal, den Einkaufsmarkt.

+++++++++++++++++++ (286187) Polizeiführer vom Dienst/Bo, Telefon 0731 188 1111; E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell