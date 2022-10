POL-GM: Mobiltelefon bei Einbruch gestohlen

Gummersbach (ots) - Gleich zweimal sind Einbrecher in den vergangenen Tagen in eine Firma an der Straße "Auf dem Höchsten" in Gummersbach-Dieringhausen eingestiegen. Nach einem ersten Einbruch in der Nacht zu Freitag (siehe Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/5335148) traf ein Mitarbeiter in der Produktionshalle der Firma gegen 06.15 Uhr Dienstagmorgen (4. Oktober) auf zwei unbekannte Männer. ...

mehr