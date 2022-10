Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Radfahrer fährt gegen Rettungswagen und flüchtet - Zeugen gesucht

Hückeswagen (ots)

Ein Radfahrer beschädigte am Samstagnachmittag (1. Oktober) auf der Straße "Bahnhofsplatz" einen Rettungswagen. Anschließend flüchtete er von der Unfallstelle. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 16.20 Uhr fuhr ein Rettungswagen auf der Straße "Bahnhofsplatz" in Richtung "Etapler Platz". Im Einmündungsbereich auf Höhe des dortigen Supermarktes kam ihm ein Radfahrer entgegen und fuhr seitlich in den Rettungswagen. Trotz eines deutlichen Schadens an dem Wagen setzte der Verursacher die Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der Radfahrer war etwa 20 bis 30 Jahre alt, von schlanker Statur und hatte hellblaue Haare. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

