POL-GM: Einbruch in Werkstatt - Getränkeautomat geknackt und Bargeld gestohlen

Radevormwald (ots) - Diversen Schmuck, Uhren und Bargeld erbeuteten Diebe, die am Freitag (30. September) in ein Einfamilienhaus in der Straße Rochollsberg eingebrochen sind. In der Tatzeit zwischen 18.30 Uhr und 21 Uhr hebelten die Diebe die Terrassentür auf und verschafften sich so Zugang zum Haus. Dort durchsuchten sie mehrere Schränke und Schubladen. Sie entkamen mit Schmuckstücken, Uhren und Bargeld. Hinweise ...

mehr