POL-GM: PKW kollidiert mit Treckergespann

Lindlar (ots)

Am 01.10.2022, 11:55 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Lindlarer mit seinem Traktor mit angehängtem Viehanhänger die K42, aus Richtung Lindlar kommend, in Richtung Schmitzhöhe. In Höhe der Ortslage Waldbruch beabsichtigte er nach links, in einen Weg abzubiegen. Ein ebenfalls aus Richtung Lindlar kommender, 84-jähriger PKW-Fahrer aus Lindlar erkannte die Situation offenbar zu spät und beabsichtigte an dem Treckersgespann linksseitig vorbei zu fahren. Er prallte mit seiner Fahrzeugfront gegen die Schaufel des Frontladers. Der Fahrer des PKW wurde leicht verletzt. Seine 62-jährige Mitfahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Kölner Krankenhaus geflogen. Es entstand hoher Sachschaden. Der Fahrer des Traktors blieb unverletzt.

