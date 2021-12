Polizei Gütersloh

POL-GT: Bargeld aus Eierhütte gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Versmold (MK) - In Loxten hat ein bislang unbekannter Mann am Donnerstagabend (09.12.) die Geldkassette in einer Eierhütte an der Einmündung Am Sandbrink/ Im Knetterort aufgebrochen und eine geringe Menge Bargeld gestohlen. Gegen 19.30 Uhr manipulierte der Dieb zunächst die Überwachungskamera, entwendete anschließend das Geld aus der Kassette und flüchtete kurz darauf aus der Hütte. Bekleidet war der Täter mit einer roten Mütze, einer schwarzen Jacke mit gelben Nähten und eine blaue Hose.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zu dem beschriebenen Mann geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell