POL-IZ: 220628.6 Meldorf: Hundehalter gesucht

Itzehoe (ots) - Nachdem eine Frau am Sonntagabend in der Itzehoer Innenstadt einen Schmierfinken beobachtet hatte, gelang es der Polizei, diesen aufgrund ihrer Beschreibung ausfindig zu machen. Er räumte ein, an zwei Stellen Farbe aufgebracht zu haben. Gegen 19.20 Uhr beobachtete eine Zeugin zwei Personen in der Viktoriastraße, von denen eine die Scheibe eines Haltestellenhäuschens mit einem Acrylstift bemalte. Die ...

