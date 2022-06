Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Unfall zwischen Taxifahrer und Fußgänger eskaliert

66687 Wadern (ots)

Am Sonntagmorgen, dem 26.06.2022, gegen 01.50 Uhr, befuhr ein 54-jähriger Taxifahrer die Straße von der Musikveranstaltung "NIKKIS Castle" auf der Burg Dagstuhl in 66687 Wadern, als ein 34-jähriger Mann sich vor das Taxi stellt und diesen zum Anhalten bedrängt. Als der Fußgänger in das Taxi einsteigen will, fährt dieses jedoch wieder los, wobei der Fußgänger an der Tür des Taxis hängen bleibt und einige Meter mitgeschleift wird. Schließlich kommt der Fußgänger zu Fall, wird dabei leicht verletzt und später zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus nach Trier eingeliefert.

Trotz des Unfallgeschehens fährt der Taxifahrer zunächst weiter und kehrt nach einigen Minuten an den Unfallort zurück. Hier kommt es nunmehr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Taxifahrer und dem 36-jährigen Bruder des verletzten Fußgängers, in dessen Verlaufe dieser dem Taxifahrer ins Gesicht schlug.

Durch die aufnehmenden Beamten wurden entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Nötigung gegen den 34-jährigen Fußgänger, wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle gegen den 54-jährigen Taxifahrer sowie wegen Körperverletzung gegen den 36-Jährigen Bruder eingeleitet.

