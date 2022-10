Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher grüßten freundlich und flüchteten

Gummersbach (ots)

Gleich zweimal sind Einbrecher in den vergangenen Tagen in eine Firma an der Straße "Auf dem Höchsten" in Gummersbach-Dieringhausen eingestiegen. Nach einem ersten Einbruch in der Nacht zu Freitag (siehe Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/5335148) traf ein Mitarbeiter in der Produktionshalle der Firma gegen 06.15 Uhr Dienstagmorgen (4. Oktober) auf zwei unbekannte Männer. Diese kamen dem Zeugen entgegen und grüßten zunächst freundlich mit "Guten Morgen". Kurz darauf rannten die beiden in einen im Obergeschoss befindlichen Aufenthaltsraum, kletterten eine Feuerleiter hinunter und flüchteten in ein angrenzendes Wohngebiet. Beide Männer trugen jeweils einen dunklen Kapuzenpullover und waren zwischen 170 und 190 cm groß. Um in die Halle zu gelangen, hatten sie zuvor eine Türe aufgehebelt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

