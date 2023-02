Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.02.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: PKW beschädigt und abgehauen - Polizei sucht Zeugen

Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Samstagmorgen in Heilbronn und flüchtete anschließend. Eine 26-Jährige hatte ihren Mitsubishi gegen 8 Uhr in der Schmollerstraße abgestellt. Als sie, gegen 11 Uhr, zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden an der vorderen, rechten Fahrzeugseite fest. Der Verursacher oder die Verursacherin war nicht mehr vor Ort. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Heilbronn: Fußgänger bei Unfall verletzt

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Freitagabend in Heilbronn. Eine 65-Jährige fuhr gegen 18.15 Uhr mit ihrem BMW von der Kreuzäckerstraße in die Heinrich-Hertz-Straße ein. Hierbei übersah sie vermutlich aus Unachtsamkeit einen 68-Jährigen, der gerade im Begriff war die Straße zu Fuß zu überqueren und kollidierte mit diesem. Der Mann wurde auf die Motorhaube aufgeladen und fiel anschießend auf die Fahrbahn. Hierbei zog sich der Senior schwere Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Lauffen am Neckar: Mit Schreckschusswaffe auf Nachbarn geschossen

Am Sonntagabend soll ein 57-Jähriger in Lauffen am Neckar mehrfach mit einer Schreckschusswaffe auf seinen Nachbarn geschossen haben. Gegen 21.15 Uhr stellte ein 32-Jähriger zunächst eine Beschädigung an seiner Wohnungstüre in einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße fest. Da er vermutete, dass sein Nachbar etwas mit dem Schaden zu tun haben könnte, klingelte er an dessen Tür. Der 57-Jährige soll mit einer Schreckschusspistole in der Hand die Tür geöffnet und unvermittelt einen Schuss in Richtung des 32-Jährigen abgegeben haben. Dieser ergriff daraufhin die Flucht, woraufhin sein Nachbar noch zwei Mal hinter ihm her geschossen haben soll. Nachdem der Flüchtende das Haus verlassen hatte, informierte er umgehend die Polizei. durch welche der 57-Jährige kurz darauf in seiner Wohnung widerstandslos vorläufig festgenommen werden konnte. Die Schreckschusswaffe wurde sichergestellt. Der 57-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Leingarten: PKW beschädigt und abgehauen - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 2.5000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem PKW am Samstagnachmittag in Leingarten und flüchtete anschließend. Ein 52-Jähriger hatte seinen Kia gegen 14.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Bekleidungsgeschäftes in der Eppinger Straße abgestellt. Als er gegen 14.45 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte der Mann den Schaden fest. Aufgrund des Schadensbildes kann davon ausgegangen werden, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen weißen PKW handelt. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lauffen, Telefon 07133 2090, zu melden.

Neckarsulm: Unfall verursacht und geflüchtet - Wer hat was gesehen?

Eine bisher unbekannte Person beschädigte am Samstagabend mit ihrem PKW einen BMW in Neckarsulm und flüchtete anschließend. Der 29-Jährige Besitzer des beschädigten Autos hatte dieses gegen 21 Uhr auf dem Parkplatz eines Hotels in der Sulmstraße abgestellt. Als er gegen 22.15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Schaden in Höhe von circa 3.000 Euro fest. Der Verursacher oder die Verursacherin war nicht mehr vor Ort. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Lehrensteinsfeld: E-Bike-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls auf der Kreisstraße 2127 bei Lehrensteinsfeld am Sonntagnachmittag. Ein 73-Jähriger fuhr gegen 14.30 Uhr mit seinem Pedelec von einem Feldweg auf die Kreisstraße 2127 ein. Hierbei übersah er vermutlich den vorfahrtsberechtigten VW Golf einer 88-Jährigen und kollidierte mit diesem. Der Mann kam durch den Zusammenstoß zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu, die im Anschluss im Krankenhaus behandelt wurden.

Neuenstadt am Kocher: Supermarkt ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen

Eine bisher unbekannte, männliche Person raubte am Samstagabend Bargeld aus einem Supermarkt in Neuenstadt am Kocher im Bahnweg. Gegen 20.45 Uhr verschaffte sich der maskierte Unbekannte über ein Fenster Zutritt zu dem Gebäude, unter Zuhilfenahme eines Vorschlaghammers. Im Inneren bedrohte er einen Mitarbeiter, welcher gerade die Abrechnung machte, mit dem erhobenen Hammer und brachte diesen dazu zu flüchten. So gelang es dem Täter die Einnahmen des Wochenendes an sich zu nehmen und den Tatort im Anschluss über das Einstiegsfenster unerkannt zu verlassen. Trotz einer umgehend eingeleiteter Fahndung, gelang es dem Mann zu flüchten. Der Verdächtige kann wie folgt beschrieben werden: - Männlich - Circa 30 Jahre alt - Trug einen schwarzen Kapuzenpullover mit der Kapuze über den Kopf gezogen - Trug eine schwarze Stoffmaske über Mund und Nase

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell