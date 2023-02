POL-PPRP: Betrunken mit dem Auto unterwegs

Ludwigshafen (ots) - Ein 44-Jähriger parkte einen Renault Twingo am Abend des 12.02.2023 in der Seydlitzstraße. Als er am Morgen des 14.02.2023 zu dem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er an der Front des Fahrzeugs frische Kratzer fest. Der Schaden beläuft sich auf rund 7.000 Euro. Haben Sie die Tat beobachtet oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, ...

