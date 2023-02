POL-PPRP: Unfall bei Straßenüberquerung

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstagmorgen (14.02.2023), gegen 8:20 Uhr, stieß eine 43-jährige Autofahrerin beim Abbiegen von der Kneippstraße in die Hohenzollernstraße mit einer 16-jährigen Fußgängerin, die die Straße überquerte, zusammen. Die 16-Jährige wurde leicht verletzt und mit dem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von rund 100 Euro. Haben Sie den Unfall ...

mehr