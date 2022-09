PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Transporter auf Bauernhof aufgebrochen +++ Reifensätze von Autohandel gestohlen +++ Unfallflucht beim Taunus Wunderland

Bad Schwalbach (ots)

1. Transporter auf Bauernhof aufgebrochen, Schlangenbad-Wambach, Schwalbacher Straße, Sonntag, 11.09.2022, 07:00 Uhr bis 13:40 Uhr

(fh)Im Laufe des Sonntagvormittags brachen Unbekannte in Schlangenbad-Wambach einen geparkten Transporter auf. Zwischen 07:00 Uhr und 13:40 Uhr parkte ein weißer Transporter der Marke "Ford" auf dem Grundstück eines Bauernhofes in der Schwalbacher Straße. In diesem Zeitraum suchten Diebe das Fahrzeug auf und schlugen die Scheibe der Fahrertür ein. Im Anschluss wurde der Transporter augenscheinlich nach Wertgegenständen durchsucht. Die Täter flüchteten daraufhin, ohne an Beute gelangt zu sein, in unbekannte Richtung. Am Ford entstand durch das gewaltsame Aufbrechen ein Sachschaden von circa 1.000 Euro.

Hinweise werden von der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegengenommen.

2. Reifensätze von Autohandel gestohlen, Idstein, Walramstraße, Mittwoch, 07.09.2022, 19:00 Uhr bis Donnerstag, 08.09.2022, 07:30 Uhr

(fh)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Reifendiebe in Idstein zugeschlagen und von einem Autohandel mehrere Reifensätze gestohlen. Die unbekannten Täter suchten im Schutze der Dunkelheit das Firmengelände in der Walramstraße auf und machten sich dort an einem als Lagerplatz genutzten Schuppen zu schaffen. Es gelang ihnen den Verschlag gewaltsam zu Öffnen und mindestens fünf vollständige Reifensätze im Gesamtwert von rund 12.000 Euro zu entwenden. Im Anschluss suchten die Diebe unerkannt das Weite. Da die Reifen eine entsprechende Größe und Gewicht mit sich bringen, wird davon ausgegangen, dass die Täter ein entsprechendes Transportfahrzeug auf ihrer Flucht nutzten.

Die Polizeistation Idstein nimmt sachdienliche Hinweise zum Diebstahl oder dem potenziellen Fahrzeug unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

3.Unfallflucht beim Taunus Wunderland,

Schlangenbad, Haus der Schanze, Sonntag, 11.09.2022, 10:15 Uhr bis 12:45 Uhr

(fh)Am Sonntag kam es auf dem Parkplatz des "Taunus Wunderland" zu einer Verkehrsunfallflucht. Während sich die Fahrzeugnutzerin eines grauen Opel Crossland im Zeitraum von 10:15 Uhr bis 12:45 Uhr in dem Vergnügungspark aufhielt, parkte ihr Pkw auf dem zugehörigen Parkplatz im Bereich "Haus der Schanze". Eine unbekannte Person beschädigte mit ihrem Gefährt mutmaßlich beim Rangieren den Opel an der hinteren linken Fahrzeugseite und verursachte dadurch einen mehrere Hundert Euro teuren Schaden. Im Anschluss flüchtete der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell