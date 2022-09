POL-RTK: Betrüger weiterhin unterwegs +++ E-Scooter vor Supermarkt gestohlen +++ Fahrer berauscht unterwegs

PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Betrüger weiterhin unterwegs, Walluf, Montag, 05.09.2022,

(fh)Am Montag haben abermals Betrüger mit der "Whatsapp"-Masche einen Rheingauer Bürger hinters Licht geführt. Mit der bundesweit angewandten Betrugsmasche über den Messenger-Dienst "WhatsApp" versuchen die Täter seit mehreren Monaten, an das Geld von Bürgerinnen und Bürgern zu gelangen. Diese erhalten auf ihrem Smartphone zunächst von einer unbekannten Rufnummer eine Nachricht. In dieser geben sich die Betrüger als ein Familienmitglied aus, welches angeblich das Handy verloren und aufgrund dessen eine neue Rufnummer bekommen habe. Bereits nach wenigen Nachrichten bitten die angeblichen Verwandten die Angeschriebenen darum, ihnen finanziell auszuhelfen. Häufig wird geschildert, dass aufgrund des "verlorenen Mobiltelefons" das Onlinebanking nicht möglich sei und sie eine dringende Rechnung nicht selbst bezahlen könnten. So gelingt es den Betrügern regelmäßig, die Angeschriebenen dazu zu bringen, Geld zu überweisen. So auch im aktuellen Fall, bei dem ein Senior aus Walluf seinem angeblichen Sohn einen vierstelligen Geldbetrag überwies. Erst im Nachgang fiel der Betrug auf.

Die Polizei appelliert, bei solchen Nachrichten äußerst sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldüberweisungen überreden zu lassen. Sollte Ihnen eine Rufnummer nicht bekannt vorkommen, antworten Sie nicht und blockieren sie diese. Seien Sie misstrauisch, sollte Ihnen der angebliche Verwandte von einer "neuen Rufnummer" berichten und klären Sie dies erst bei weiteren Verwandten ab. Im Zweifel sollte die Polizei verständigt werden. Sollten Sie durch eine derartige Betrugsmasche geschädigt worden sein, bittet die Polizei ausdrücklich darum, sich bei den zuständigen Polizeidienststellen zu melden.

2. E-Scooter gestohlen, Rüdesheim am Rhein, Europastraße, Dienstag, 06.09.2022, 11:00 Uhr bis 11:15 Uhr

(fh)Am Dienstagvormittag stahlen Diebe vom Parkplatz eines Rüdesheimer Einkaufsmarktes einen Elektroroller. Das schwarze Zweirad der Marke "Xiaomi" wurde durch die Besitzerin in dem kurzen Zeitraum von 11:00 Uhr bis 11:15 Uhr auf dem Parkplatz des Marktes abgestellt. Diesen unbeobachteten Moment machte sich der Dieb oder die Diebin zu Nutze, um den Roller im Wert von 500 Euro zu entwenden.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06722) 9112-0 mit der Polizeistation Rüdesheim in Verbindung zu setzen.

3. Fahrer berauscht unterwegs, Taunusstein-Wehen, Breslauer Straße, Dienstag, 06.09.2022, 00:00 Uhr

(fh)Vergangene Nacht leisteten Beamte der Polizeistation Bad Schwalbach einen Beitrag zur Verkehrssicherheit, indem sie einen berauschten Fahrzeugführer aus dem Verkehr zogen. Gegen Mitternacht war eine Streife der Polizeistation Bad Schwalbach in Taunusstein-Wehen unterwegs und hatte es sich zur Aufgabe gemacht, die Verkehrstüchtigkeit von Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern zu kontrollieren. Im Bereich der Breslauer Straße führten die Beamten daraufhin eine Verkehrskontrolle eines grauen Mercedes durch. Beim Fahrer, einem 24 Jahre alten Mann aus Aarbergen ergaben sich Anhaltspunkte für einen vorangegangenen Konsum von Drogen. Ein daraufhin durchgeführter Test belegte die Annahme und schlug auf Kokain an. Daraufhin musste der junge Mann die Streife für eine ärztliche Blutentnahme zur Polizeistation begleiten. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

