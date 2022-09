PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbrecher versuchen es übers Dach +++ Mann belästigt Frauen und wird festgenommen +++ Motorradfahrer verliert die Kontrolle +++ Motorradkontrollen der Polizei

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbrecher versuchen es übers Dach, Heidenrod-Kemel, Die Haide, Samstag, 03.09.2022, 21:15 Uhr bis Montag, 05.09.2022, 05:45 Uhr

(fh)Am vergangenen Wochenende haben Einbrecher in Heidenrod-Kemel versucht über ein Dach in einen Einkaufsmarkt eingestiegen. Zwischen Samstagabend und Montagmorgen begaben sich die Täter zunächst auf das Dach des Supermarktes in der Straße "Die Haide". Vom Dach aus bahnten sie sich ihren Weg hinab zu einem Dachboden und versuchten dort die Decke zu öffnen, um in die Verkaufs- und Lagerräume einzusteigen. Nach derzeitigem Kenntnisstand schlug der Versuch die Decke zu öffnen fehl, sodass die Unbekannten unverrichteter Dinge die Flucht antraten.

Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

2. Mann belästigt Frauen und wird festgenommen, Geisenheim, Bischof-Blum-Platz, Sonntag, 04.09.2022, 18:00 Uhr

(fh)Am Sonntagabend nahm die Polizei in Geisenheim einen Mann fest, welcher zuvor mehrere Frauen belästigte. Gegen 18:00 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung über einen älteren Mann, welcher auf einem Marktgelände auf dem Bischof-Blum-Platz drei Frauen zum Teil unsittlich berührt und belästigt habe. Einer daraufhin verständigten Polizeistreife gelang es den besagten Täter, einen 55 Jahre alten Mann aus Rüdesheim, vor Ort anzutreffen und festzunehmen. Der deutlich alkoholisierte Mann wurde für weitere Maßnahmen, wie unter anderem eine Blutentnahme, auf die Polizeistation gebracht. Gegen ihn wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

3. Motorradfahrer verliert die Kontrolle, Landesstraße 3033, Lorch-Wollmerschied / "Laukenmühle" Sonntag, 04.09.2022, 14:30 Uhr

(fh)Am Sonntagnachmittag kam ein Motorradfahrer auf einer Landesstraße bei Lorch-Wollmerschied mit seiner Maschine von der Fahrbahn ab und verletzte sich. Gegen 14:30 Uhr befuhr ein 38 Jahre alter Mann aus Rüsselsheim mit seinem Motorrad der Marke "KTM" die Landesstraße 3033 von Lorch-Wollmerschied in Richtung der "Laukenmühle". Aus bislang unbekannten Gründen verlor der Rüsselsheimer in einer Kurve die Kontrolle über sein Zweirad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und erst im dortigen Graben zum Stillstand. Bei dem Unfall verletzte sich der Motorradfahrer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

4. Motorradkontrollen der Polizei, Rheingau-Taunus-Kreis, Wisper- und Aartal, Freitag, 02.09.2022

(fh)Am Freitagnachmittag führten mehrere Beamtinnen und Beamten der "AG Bike" Motorradkontrollen im Wisper- und Aartal durch. Während in der Ortsdurchfahrt in Heidenrod-Geroldstein eine stationäre Kontrollstelle aufgebaut wurde, hatten polizeiliche Motorradfahrer die beliebten Motorradstrecken entlang des Wisper-und Aartals im Blick. Im Rahmen der Kontrollstelle wurde auch die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h in der Ortsdurchfahrt überwacht. Im kontrollierten Bereich befinden sich unter anderem ein Kinderspielplatz sowie eine Bushaltestelle. Eine angepasste Geschwindigkeit trägt zur Verhinderung von Verkehrsunfällen und den damit verbundenen potenziellen Gefahren für Verkehrsteilnehmer und Unbeteiligte bei. Gleichzeitig führt sie aber auch zu einer Verringerung der Lärmbelastung für Anwohnerinnen und Anwohner. Hier war positiv festzustellen, dass sich vor allem die Motorradfahrenden an die Geschwindigkeitsbeschränkung hielten. Lediglich ein Roller wurde mit einer Geschwindigkeit von 42 km/h gemessen. Anders sah es allerdings bei den PKW aus. Hier wurden fünf Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Negativer Spitzenreiter war ein 28-jähriger Ford-Fahrer aus Heidenrod, der mit 59 km/h gemessen wurde. Bei den technischen Kontrollen der Motorräder mussten die Kontrollkräfte jedoch mehrere Verstöße feststellen, sodass für die Tour für ein paar Fahrerinnen und Fahrer vorzeitig enden musste. In vier Fällen führten Umbaumaßnahmen dazu, dass die die Zweiräder gesteigerte Lärmemissionen aufwiesen und somit die Betriebserlaubnisse der Fahrzeuge erloschen waren. An drei Motorädern war die vorgeschriebene Mindestprofiltiefe unterschritten. Insgesamt wurden 118 Fahrzeuge und davon 112 Motorräder kontrolliert. In 21 Fällen mussten Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden.

