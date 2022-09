Polizei Salzgitter

Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 02.09.2022:

Peine (ots)

16-jähriger bei Motorradunfall verletzt

Gegen 15:00 Uhr am 01.09. kam ein 16-jähriger Vechelder von der Straße an der Realschule in Lengede ab. Der Fahrer eines Leichtkraftrades verlor aus unklarer Ursache die Kontrolle über sein Motorrad, kam nach rechts von der Straße ab und stürzte in einen Gartenzaun. Dabei verletzte er sich und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Durch die Kollision wurde das Motorrad und auch der Zaun beschädigt, außerdem entstand durch umherfliegende Teile Sachschaden an einem geparkten Mercedes.

Angebranntes Essen löst Einsatz aus

Gegen 22:30 am 01.09. Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus am Peiner Echternplatz zu einer Rauchentwicklung. In einer Wohnung ist Essen auf dem Herd angebrannt und konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr von den Wohnungsbewohnern gelöscht werden. Durch das schnelle Handeln konnte ein Gebäude- und Personenschaden verhindert werden und die alarmierte Feuerwehr und der Rettungsdienst musste nicht zum Einsatz kommen.

