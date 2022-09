PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Pkw prallt gegen Baum+++Motorradfahrer verliert Kontrolle+++ Schlägerei zwischen mehreren Personen+++Betrunkener Autofahrer in Idstein+++Raser und Poser Kontrollen im Rheingau-Taunus-Kreis+++

+++Pkw prallt gegen Baum+++

Schlangenbad-Hausen v.d.H., Taunusstraße, Sonntag, 04.09.2022, 03:20 Uhr

In der Nacht zum Sonntag kam ein 21 Jahre alter Fahrer aus Niedergladbach an der Ortseinfahrt in Hausen v.d.H. in Höhe des Friedhofs mit seinem BMW von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht werden. An dem Pkw entstand Totalschaden in Höhe von etwa 4000 EUR.

+++Motorradfahrer verliert Kontrolle+++

Burg-Hohenstein, B54, Sonntag, 04.09.2022, 07:30 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall mit einem 40 Jahre alten Motorradfahrer kam es am Sonntagmorgen auf der B54 bei Burg-Hohenstein. Der 40-jährige Motorradfahrer verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über seine BMW und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der verunfallte Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von circa 3000EUR.

+++Schlägerei zwischen mehreren Personen+++

Idstein, Wiesbadener Straße, Sonntag, 04. September 2022, 02.38 Uhr

Am Kreisverkehr des Idsteiner Burger King kam es in der Nacht vom 03. auf 04.09.22 zu einem Streit zwischen 8 Personen, welcher in einer handfesten Schlägerei endete. Bei Eintreffen der Streife war diese aber bereits beendet. Sichtbare Verletzungen konnten vor Ort nicht festgestellt werden. Alle Beteiligten der Auseinandersetzung waren alkoholisiert, was die Sachverhaltsermittlung erschwerte. Eine Anzeige gegen die Beteiligten wurde gefertigt. Zeugen des Sachverhaltes werden gebeten, sich bei der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer 06126-93940 zu melden.

+++Betrunkener Autofahrer in Idstein+++

Idstein, Wiesbadener Straße, Sonntag, 04. September 2022, 03.06 Uhr

Im Verlauf eines Polizeieinsatzes wegen Körperverletzung wurde eine Streife auf einen Pkw aufmerksam, welcher auf den Parkplatz eines Schnellrestaurants fuhr und dort parkte. Als der Fahrer seinen Pkw torkelnd verließ wurde bei der folgenden Überprüfung festgestellt, dass er erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest wurde durch ihn abgelehnt. Er wurde zur Polizeistation Idstein verbracht, wo ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt wurde.

+++Raser und Poser Kontrollen im Rheingau-Taunus-Kreis+++

Einsatzkräfte der Polizeidirektion Rheingau-Taunus haben in den Abendstunden des 02.09.2022 Verkehrskontrollen mit Zielrichtung Raser und Poser durchgeführt. Die Maßnahmen wurden von Ordnungspolizisten der Stadt Taunusstein unterstützt. Die Maßnahmen der Einsatzkräfte wurden im Zeitraum von 18.30 Uhr bis 22.30 Uhr mit dem Schwerpunkt Taunusstein Busbahnhof durchgeführt. Dabei wurden insgesamt 23 Fahrzeuge durch fachkundige Polizeibeamte genauer unter die Lupe genommen. Neben den Fahrzeugen wurden darüber hinaus 31 Personen kontrolliert. Insgesamt wurden 16 Verstöße festgestellt. Darunter befanden sich auch 7 Fahrzeuge bei denen die Betriebserlaubnis aufgrund von Veränderungen an dem Fahrzeug erloschen ist. Nicht selten gehen von den sogenannten Rasern und Posern erhebliche Gefahren für andere Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer aus. Sei es durch nachträgliche Ein - oder Umbauten an Fahrzeugen, durch die die Betriebserlaubnisse der Fahrzeuge erlischt oder durch zu hohe Geschwindigkeiten. Ein großes Ärgernis für Anwohnerinnen und Anwohner in Wohngebieten ist auch immer wieder erheblicher Lärm, der durch Manipulationen an den Abgasanlagen der Fahrzeuge entsteht. Die Polizei des Rheingau-Taunus-Kreises kündigt weitere Kontrollen im Hinblick auf Raser und Poser im Rheingau-Taunus-Kreis an.

