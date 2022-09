PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Motorräder vor Turnhalle beschädigt +++ Straßengraben brennt +++ Damenrad gestohlen +++ Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Bad Schwalbach (ots)

1. Motorräder vor Turnhalle beschädigt, Idstein, Seelbacher Straße, Dienstag, 06.09.2022, 12:00 Uhr bis 12:20 Uhr

(fh)Am Dienstagmittag wurden vor einer Turnhalle in Idstein zwei Motorräder beschädigt. Zwischen 12:00 Uhr und 12:20 Uhr stellten die Besitzer ihre beiden Zweiräder der Marken "Fantic" und "Zontes" auf einem Parkplatz der Sporthalle in der Seelbacher Straße ab. In diesem kurzen Zeitraum stieß eine unbekannte Person die beiden Räder um, sodass diese beschädigt wurden. Der Gesamtschaden wird mit mehreren Hundert Euro beziffert.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06196) 9394-0 mit der Polizeistation Idstein in Verbindung zu setzen.

2. Straßengraben brennt, Idstein-Dasbach, Landesstraße 3026, Dienstag, 06.09.2022, 11:00 Uhr

(fh)Am Dienstagvormittag brannte es nahe der L 3026 bei Idstein-Dasbach. Gegen 11:00 Uhr fiel einem Verkehrsteilnehmer das Feuer in einem Straßengraben in Höhe Dasbach auf. Der daraufhin herbeigerufenen Feuerwehr gelang es, den Brand, welcher sich auf eine Länge von etwa 200 Meter ausgeweitet hatte, zu löschen. Derzeit liegen noch keine Hinweise zur Brandentstehung vor. Da auch eine weggeworfene Zigarette in der Lage ist, einen Brand dieser Art hervorzurufen, weist die Polizei erneut auf die Gefahr von unachtsam weggeworfenen Zigarettenstummeln, gerade bei den aktuellen Temperaturen hin.

Die Polizei in Idstein bittet Zeugen, die Angaben zur Brandentstehung machen können, sich unter der Rufnummer (06126) 9394-0 zu melden.

3. Damenrad gestohlen, Rüdesheim am Rhein, Kastanienallee, Mittwoch, 08.09.2022, 08:45 Uhr bis 10:00 Uhr

(fh)Am Mittwochmorgen fiel in Rüdesheim ein Damenrad Dieben in die Hände. Im Zeitraum von 08:45 Uhr bis 10:00 Uhr stellte eine Rüdesheimerin ihr Fahrrad an einem Fahrradständer des Rüdesheimer Schwimmbades in der Kastanienallee ab. Während sich die Dame im Schwimmbad aufhielt, entwendeten Unbekannte das ungesicherte grüne Rad der Marke "Motobikane" und flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

4. Motorradfahrer bei Unfall verletzt, Aarstraße, Zwischen Bad Schwalbach und Taunusstein, Dienstag, 06.09.2022, 20:00 Uhr

(fh)Am Dienstagabend geriet ein Motorradfahrer bei Bad Schwalbach mit seiner Maschine in den Gegenverkehr und verletzet sich glücklicherweise nur leicht. Gegen 20:00 Uhr befuhr der 34 Jahre alte Mann auf seinem Motorrad der Marke "KTM" die Aarstraße von Bad Schwalbach nach Taunusstein. Kurz nach dem Ortsausgang Bad Schwalbach verlor der Mann in einer Kurve die Kontrolle über sein Gefährt und kam zu Fall. Sowohl er, als auch sein Zweirad rutschten über die Fahrbahn auf die Gegenfahrspur. Das Motorrad stieß dabei mit dem entgegenkommenden VW Polo einer 47-Jährigen zusammen. Der Motorradfahrer kollidierte glücklicherweise nicht mit dem Pkw und blieb auf der Fahrbahn liegen. Er verletzte sich leicht und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrerin des VW blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird mit etwa 11.000 Euro beziffert.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell