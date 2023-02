Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fußgängerin bei Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagmorgen (14.02.2023), gegen 8:20 Uhr, stieß eine 43-jährige Autofahrerin beim Abbiegen von der Kneippstraße in die Hohenzollernstraße mit einer 16-jährigen Fußgängerin, die die Straße überquerte, zusammen. Die 16-Jährige wurde leicht verletzt und mit dem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von rund 100 Euro.

Haben Sie den Unfall beobachtet?

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

