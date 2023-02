Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: "Wir gemeinsam für LU" - Tag der Vielfalt bei den Eulen Ludwigshafen am 22.02.2023

Ludwigshafen (ots)

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 und der Handball-Zweitligist Eulen Ludwigshafen machen sich gemeinsam stark für die Bürgerinnen und Bürger in Ludwigshafen.

Gemeinsame Werte, wie Teamgeist, Vertrauen, Respekt und Verantwortung, haben die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 und die Eulen Ludwigshafen im Jahr 2021 dazu bewogen, eine Kooperation einzugehen.

Am 22. Februar 2023 begehen die Eulen Ludwigshafen bei ihrem Heimspiel gegen den 1. VfL Potsdam den Tag der Vielfalt. Auch die im Stadtteil Oppau befindliche Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 beteiligt sich an dieser Aktion und zeigt, was Vielfalt für die Polizei bedeutet:

Wir schützen Vielfalt! In Artikel 1 Grundgesetz steht: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Dieser Grundsatz ist Leitlinie allen polizeilichen Handelns. Als staatliche Institution ist es die Aufgabe der Polizei diese Werte zu schützen!

Wir sind vielfältig! Viele Polizeibedienstete der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 und auch der daran angegliederten Polizeiwache Oggersheim haben vielfältige kulturelle Wurzeln. Die Polizistinnen und Polizisten sind ebenso vielfältig, wie die Bevölkerung Ludwigshafens. Dass dabei auf elf Sprachen zurückgegriffen werden kann, ist nur einer von vielen Vorteilen.

Wir wollen das auch in Zukunft bleiben! Die Polizei ist, genau wie die meisten Branchen, auf der Suche nach Nachwuchs. Ziel ist es die besten Köpfe für sich zu gewinnen. Hierbei setzt die Polizei auch gezielt auf Bewerberinnen und Bewerber mit ausländischen Wurzeln.

Die Besucherinnen und Besucher des Handballspiels können sich an einem Informationsstand der Polizei zum Thema Hate Speech (Hetze, Hass und Diskriminierung) informieren. Unsere Präventionsexperten stehen Ihnen mit wertvollen Tipps Rede und Antwort. Darüber hinaus werden die Ratekünste der Handballfans bei einem Quiz auf die Probe gestellt.

Wollten Sie die Polizei schon immer etwas fragen? Auf geht´s! Unsere Kolleginnen und Kollegen freuen sich schon auf viele spannende Unterhaltungen mit Ihnen!

