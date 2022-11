Bundespolizeipräsidium (Potsdam)

BPOLP Potsdam: Sport verbindet - Deutsche Polizeimeisterschaften in Potsdam

Potsdam (ots)

Am 19. November 2022 um 12.30 Uhr fällt der Startschuss für die 20. Deutschen Polizeimeisterschaften (DPM) im Crosslauf in Potsdam. Ca. 300 Polizistinnen und Polizisten aus allen Bundesländern und dem Bund werden sich am Samstag messen und um einen Platz auf dem Siegertreppchen kämpfen. Austragungsort sind die Potsdamer "Ravensberge" - ein profilreiches Waldgebiet mit anspruchsvollen Laufstrecken. Die Läuferinnen und Läufer erwartet ein Rundkurs, der es mit Anstiegen und Gefälle sowie sandigem Untergrund in sich hat.

Den Auftakt für die DPM im Crosslauf bildet die Eröffnungsfeier in der Potsdamer Schinkelhalle. Den Startschuss gibt der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Potsdam - Mike Schubert. Ausrichter ist das Bundespolizeipräsidium. Schirmherr der Veranstaltung ist der Präsident des Bundespolizeipräsidiums, Dr. Dieter Romann in Kooperation mit dem Olympischen Sportclub Potsdam Luftschiffhafen e.V. (OSC).

Hintergrund:

Im Auftrag des Deutschen Polizeisportkuratoriums werden Deutsche Polizeimeisterschaften in verschiedenen Sportarten turnusmäßig durch die Länder und den Bund ausgerichtet. Nachdem die Wettkämpfe in den zurückliegenden Jahren aufgrund der Corona-Pandemie stark eingeschränkt werden mussten, können Deutsche Polizeimeisterschaften unter Beachtung der jeweils gültigen Bestimmungen zum Gesundheitsschutz wieder durchgeführt werden.

