POL-PPRP: Wohnhausbrand in der Bruno-Körner-Straße - Nachtragsmeldung

Ludwigshafen (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 13.02.2023: https://s.rlp.de/awFDw

Nach dem Brand am 12.02.2023 in einem Mehrfamilienhaus in der Bruno-Körner-Straße, wurde der Brandort durch einen Sachverständigen und Brandermittler der Kriminalpolizei untersucht. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen dürfte der Brand vorsätzlich gelegt worden sein. Hinweise auf einen technischen Defekt oder auf eine fahrlässige Verursachung ergaben sich bei der Untersuchung nicht.

Haben Sie am frühen Morgen des 12.02.2023 verdächtige Personen in der Bruno-Körner-Straße gesehen oder können Sie Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

