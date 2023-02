PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Mann in Pferdestall niedergeschlagen +++ Einbrecher beobachtet +++ Balkontür aufgehebelt +++ Einbrecher erfolglos +++ Streitigkeit eskaliert auf Supermarktparkplatz +++ Verletzte bei Auffahrunfall

1. Mann in Pferdestall niedergeschlagen, Oberursel, Oberstedten, Zu den Schreiergärten, 13.02.2023, gg. 21.40 Uhr

(pa)Am Montagabend wurde in einem Pferdestall bei Oberursel Oberstedten ein 41-Jähriger von Unbekannten angegriffen und verletzt. Der Oberurseler wollte gegen 21.40 Uhr in dem Stall, der sich in der Feldgemarkung im Bereich "Zu den Schreiergärten" befindet, nach dem Rechten sehen, als er auf zwei Männer traf, die sich unbefugt in den Stallungen aufhielten. Darauf angesprochen schlug das Duo auf den 41-Jährigen ein, wodurch dieser zu Boden ging und diverse Verletzungen davontrug. Die Täter flüchteten daraufhin in Richtung Fichtenstraße. Der Geschädigte, der zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde, gab an, dass die Männer schwarze Kapuzenpullover trugen. Eine nähere Beschreibung liegt nicht vor. Personen, die im genannten Bereich Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 bei der Bad Homburger Kriminalpolizei zu melden.

2. Einbrecher beobachtet,

Friedrichsdorf, Köppern, Dreieichstraße, 13.02.2023, gg. 20.00 Uhr

(pa)Am Montagabend war in Friedrichsdorf Köppern ein Einbrecher zugange. Gegen 20.00 Uhr begab sich ein Unbekannter in der Dreieichstraße auf ein Wohngrundstück, um anschließend am dortigen Einfamilienhaus den Rollladen eines Fensters hochzuschieben und dieses aufzuhebeln. Auf das Treiben aufmerksam wurde schließlich eine Nachbarin, als diese eine dunkle Gestalt im Garten wahrnahm. Die Zeugin verständigte daraufhin die Polizei. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Ergreifung des flüchtigen Täters. Dieser soll etwa 180cm groß gewesen sein und schwarze Oberbekleidung sowie eine schwarze Wollmütze getragen haben. Ob er das Hausinnere letztendlich betrat, ist derzeit noch unklar. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Die Bad Homburger Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

3. Balkontür aufgehebelt,

Kronberg im Taunus, Viktoriastraße, 13.02.2023, 20.45 Uhr bis 22.45 Uhr

(pa)In Kronberg kam es am Montagabend zu einem Wohnungseinbruch. Die Tat ereignete sich zwischen 20.45 Uhr und 22.45 Uhr in der Viktoriastraße. Unbekannte kletterten auf den Balkon der Erdgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses und hebelten die Balkontür auf. Entwendet wurde augenscheinlich nichts, sodass es bei dem an der Tür angerichteten Sachschaden von rund 500 Euro bleibt. Das Einbruchskommissariat der Bad Homburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

4. Einbrecher erfolglos,

Oberursel, Feldbergstraße, 10.02.2023 bis 13.02.2023, 16.40 Uhr

(pa)In Oberursel wurde im Verlauf der vergangenen Tage versucht, in eine Wohnung einzubrechen. Im Zeitraum von Freitag bis Montagnachmittag begaben sich Unbekannte in der Feldbergstraße in den eingezäunten Garten eines Mehrfamilienhauses. Dort machten sie sich an einem Fenster der Erdgeschosswohnung zu Schaffen. Ihre Hebelversuche zeigten jedoch keinen Erfolg, sodass die Täter den Tatort unverrichteter Dinge wieder verließen. Der verursachte Sachschaden wird auf rund 500 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Bad Homburger Kriminalpolizei unter (06172) 120 - 0 entgegen.

5. Streitigkeit in Supermarkt eskaliert auf Parkplatz, Bad Homburg v. d. Höhe, Ober-Eschbach, Im Atzelnest, 13.02.2023, gg. 20.00 Uhr

(pa)In Bad Homburg Ober-Eschbach ist am Montagabend ein Streit zwischen zwei Supermarktkunden eskaliert, wobei einer der Beteiligten nur knapp schwereren Verletzungen entging. Gegen 20.00 Uhr wurde die Polizei zu einem in der Straße "Im Atzelnest" gelegenen Einkaufsmarkt gerufen. Dort war ein 43-jähriger Bad Homburger zuvor beim Einkaufen in eine verbale Auseinandersetzung mit einem bislang unbekannten Mann geraten. Im Anschluss an den Streit soll der Opponent auf dem Parkplatz des Marktes versucht haben, den 43-Jährigen mit seinem Pkw anzufahren. Der Bad Homburger habe noch rechtzeitig ausweichen können, sei jedoch noch leicht touchiert und verletzt worden. Anschließend hatte sich der Unbekannte von der Örtlichkeit entfernt. Er wird beschrieben als etwa 55 bis 60 Jahre alt, circa 175 cm groß und sonnengebräunt. Er habe einen Ziegenbart sowie ein gepflegtes Äußeres gehabt und eine braune Hose, ein blauweiß-kariertes Hemd und eine graue Kappe getragen. Bei dem Pkw soll es sich um einen weißen Volkswagen Kombi mit Münchener Kennzeichen gehandelt haben. Zeuginnen und Zeugen sowie Personen, die Hinweise auf die Identität des Autofahrers geben können, werden gebeten, sich unter (06172) 120 - 0 mit der Bad Homburger Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

6. Autofahrerin verletzt sich bei Auffahrunfall, Usingen, Nauheimer Straße, 13.02.2023, 11.55 Uhr

(pa)In Usingen stießen am Montagmittag zwei Pkw zusammen, wobei eine Beteiligte sich Verletzungen zuzog. Gegen 11.55 Uhr befuhr eine 26-Jährige mit einem Smart die Nauheimer Straße (B 456) aus Richtung Wernborn kommend stadteinwärts. Zu spät bemerkte die Autofahrerin, dass die Fahrerin eines vorausfahrenden Skoda beabsichtigte, nach rechts auf das Gelände einer dortigen Tankstelle abzubiegen und ihren Kleinwagen hierfür abbremste. Der Smart prallte daraufhin gegen das Heck des Skoda, der durch die Kollision in eine an der Tankstelle befindliche Hecke geschoben wurde. Die Fahrerin des Smart erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von schätzungsweise 7.000 Euro.

