Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mehrere PKW Aufbrüche

Limburgerhof (ots)

In der Nacht von 07.06.2022 auf den 08.06.2022 kam es im Ortsgebiet zu mehreren PKW Aufbrüchen. In der Hardenburgstraße, Sieglestraße, Brunckstraße, Carl-Bosch-Straße und am Ginsterplatz wurden mehrere PKW der Marke BMW, in einem Fall der Marke Mercedes, gewaltsam aufgebrochen oder unter Anwendung des keyless-Systems geöffnet und Fahrzeugteile wie Lenkrad, Navigationsgerät oder Teile des Display ausgebaut und entwendet. Es entstand jeweils ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell