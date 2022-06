Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Frankenthal (ots)

Am 08.06.2022, gegen 11:25 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Frankenthal über einen Verkehrsunfall in der Industriestraße in Frankenthal informiert. Ein 79-Jähriger befuhr mit seinem PKW die Industriestraße in Fahrtrichtung Wormser Straße. An der Kreuzung zur Wormser Straße fuhr dieser einem an der Lichtzeichenanlage wartenden PKW auf. An beiden PKW entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand. Während der Verkehrsunfallaufnahme konnten durch die eingesetzten Polizeibeamten alkoholtypische Ausfallerscheinungen bei dem Unfallverursacher festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 79-jährigen Fahrer ergab 0,68 Promille. Dem 79-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, dessen Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

