POL-PDLU: Randalierer auf Postplatz in Gewahrsam genommen

Speyer (ots)

Auf dem Postplatz randaliert haben am Mittwoch um 19:40 Uhr zwei junge Männer im Alter von 16 und 18 Jahren. Die alkoholisierten Speyerer um 19:40 Uhr Baustellenschilder um und beschädigten eine Bauleuchte. Beide wiesen eine Alkoholwert von über 2 Promille auf, was vermutlich die Ursache für ihr Verhalten war. Durch die eingesetzten Polizisten wurde ihnen ein Platzverweis erteilt. Bereits gegen 20:00 Uhr erschien der 18-Jährige wieder am Postplatz, um dort gegen Fahrräder zu treten und Passanten zu belästigen. Dem aggressiven und sprunghaften Mann musste zunächst Handfesseln angelegt werden. Dabei beleidigte und bedrohte er die Beamten. Letztendlich musste der 18-Jährige in Gewahrsam genommen werden. Beide Beschuldigten erwartet ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung. Der 18-Jährige muss sich zudem wegen Bedrohung und Beleidigung verantworten.

