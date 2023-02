POL-HG: Korrektur der Pressemitteilung vom 10.02.2023 +++ Forellen gestohlen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - 1. Einbruch in Wohnmobil, Oberursel, Kurmainzer Straße, Donnerstag, 02.02.2023, bis Donnerstag, 09.02.2023, 12:30 Uhr (sun)Zu einem unbekannten Zeitpunkt in einem Zeitraum von einer Woche beschädigten unbekannte Täter ein blaues Wohnmobil in Oberursel und durchwühlten dieses ...

mehr