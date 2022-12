Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Einfamilienhaus

Harthausen (ots)

Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit vom 12.12.2022, 10:00 Uhr bis 19.12.2022, 11:00 Uhr die rückwärtige Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Konrad-Adenauer-Straße durch mehrere Hebelversuche. Sie gelangten über den Wintergarten ins Innere des Hauses, wobei auch hier eine Zugangstür beschädigt wurde. Im Objekt wurde lediglich eine Schranktür geöffnet und mehrere Schubladen durchwühlt. Entwendet wurde einen Möbeltresor. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3120 Euro. Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes beobachtet oder kann in sonstiger Weise sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen machen? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

