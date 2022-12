Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Erneuter Einbruch in Geschäft (22/1912)

Speyer (ots)

Im der Zeit vom 12.12.2022 auf den 13.12.2022 hebelten unbekannte Täter die Eingangstür zur einem Mehrfamilienhaus in der Korngasse auf und verschafften sich so Zutritt zu einem Hinterhof. Dort beschädigten sie eine weitere Tür, um in einen dort ansässigen Laden zu gelangen. Die Polizei berichtete bereits( POL-PDLU: Einbruch in Geschäft | Presseportal).Erneut wurde das gleiche Geschäft in der Zeit vom 17.12.2022, 16:30 Uhr bis 19.12.2022, 08:15 Uhr durch unbekannte Täter auf gleiche Weise angegangen und dieses Mal ein mittlerer zweistelliger Bargeldbetrag aus der Kasse entwendet. Gesamtschadenshöhe ca. 1.050 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell