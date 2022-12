Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Bobenheim-Roxheim) - Einbruchserie Kleingartenanlage

Bild-Infos

Download

Bobenheim-Roxheim (ots)

In der Zeit von 18.12.2022, 17.00 Uhr, bis 19.12.2022, 11.00 Uhr, kam es in der Kleingartenanlage im Viehweg zu bisher bekannten acht Aufbrüchen von Gartenlauben durch bislang unbekannte Täter. Zur Schadenshöhe und dem Diebesgut kann bislang noch keine Aussage getroffen werden. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei in Frankenthal in Verbindung zu setzen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell