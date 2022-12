Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Glätteunfall mit Sachschaden

Speyer (ots)

Am 18.12.2022 gegen 17:40 Uhr befuhr eine 20jährige Fahrzeugführerin die Blaulstraße in Richtung Burgstraße. Kurz nach der Kreuzung zur Peter-Drach-Straße verlor sie aufgrund Glätte die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stieß mit einem am rechten Fahrbahnrand der Gegenfahrbahn geparkten PKW zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von je 2000 Euro. Das Auto der Unfallfallverursacherin hatte die bei dieser Witterung vorgeschriebenen Winterreifen montiert.

