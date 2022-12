Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht mit drei beteiligten Fahrzeugen - Zeugen gesucht

Frankenthal (ots)

Am späten Abend des 17.12.2022 kam es im Albrecht-Dürer-Ring in Frankenthal zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbeteiligter Zeuge meldet der Polizei, dass im Albrecht-Dürer-Ring zwei PKW nebeneinander in die gleiche Richtung gefahren seien. Plötzlich seien die beiden Fahrzeuge miteinander kollidiert, das rechts fahrende Fahrzeug daraufhin zudem mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW zusammengestoßen. Beide Fahrzeuge setzten ihre Fahrt daraufhin fort. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Der Schaden am geparkten PKW beläuft sich auf etwa 800EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

