POL-PDLU: Kabeldiebstahl aus Geschäftsbetrieb

Schifferstadt (ots)

In der Nacht vom 16.12.2022 auf den 17.12.2022 drangen Täter gewaltsam in einen Geschäftsbetrieb in der Hofstückstraße ein und entwendeten aus diesem mehrere große Kabeltrommeln samt Kabel. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest, dürfte sich jedoch im fünfstelligen Bereich bewegen. Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

