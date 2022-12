Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: PKW-Fahrerin verletzt sich beim Aussteigen schwer

Schifferstadt (ots)

Am gestrigen Morgen, gegen 10:40 Uhr, parkte eine 81-jährige PKW-Fahrerin auf einem Supermarktparkplatz im Waldspitzweg ein. Nach den Angaben einer Zeugin blieb die 81-Jährige beim Aussteigen am Sicherheitsgurt hängen und stürzte. Durch den Sturz verletzte sich die Frau schwer am Kopf und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Hinweise zu dem Unfallgeschehen nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

