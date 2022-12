Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Durchfahrtsverbot mehrfach missachtet

Harthausen (ots)

Am Dienstag, den 20.12.2022 kontrollierten Beamte der Polizei in Speyer zwischen 07:00 Uhr und 08:15 Uhr das Durchfahrtsverbot am Falltorweg. Die Straße wird als Abkürzung genutzt, um die Umleitungsstecke aufgrund eines Wasserrohrbruchs in Harthausen zu umfahren. An den Zufahrten stellte die Verbandsgemeindeverwaltung Römerberg-Dudenhofen bereits Absperrgitter mit dem Zeichen 250(Durchfahrtsverbot) und dem Hinweis "Anlieger frei" auf. Dennoch fuhren während der Kontrolle ca. 50 Fahrzeuge in den Falltorweg. Noch während einige Verkehrsteilnehmer kontrolliert wurden, drehten weitere Fahrzeuge und entfernten sich. Nur wenige Fahrzeugführer konnten tatsächlich ein berechtigtes Anliegen nachweisen. Insgesamt kam es zu 9 Verwarnungen. Wer als PKW-Fahrer das Durchfahrtsverbot missachtet muss mit einem Bußgeld von 50 Euro rechnen. Kraftfahrzeuge über 3,5 t (ausgenommen Pkw und Kraftomnibus) zahlen bei einem Verstoß sogar 100 Euro. Es werden weitere Kontrollen folgen.

