POL-EN: Hattingen- Auffahrunfall auf der Bredenscheider Straße

Hattingen (ots)

Ein 19-jähriger Sprockhöveler musste am Montagnachmittag auf der Bredenscheider Straße an einer Baustelle verkehrsbedingt bremsen. Der hinter ihm fahrende 22-jährige Dacia-Fahrer hielt ebenfalls ordnungsgemäß an. Die zuletzt folgende 18-jährige Motorradfahrerin bemerkte die Bremsvorgänge jedoch zu spät, fuhr auf den Dacia auf und schob diesen auf den VW des 19-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die Zweiradfahrerin leicht, sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Bredenscheider Stra0ße voll gesperrt.

