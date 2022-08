POL-EN: Gevelsberg- Roller gestohlen

Hattingen (ots) - Am Sonntag kam es, gegen 16:45 Uhr, auf einem Sportplatz an der Munscheidstraße in Hattingen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Fans eines Fußballvereins und Ordnern am Rande des Spielfeldes. Eine Gruppe von sechs männlichen Fans (24-31) wollte nach einem für sie unverständlich ausgesprochenem Foul, am Spielende zu dem ...

mehr