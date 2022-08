Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Auseinandersetzung am Spielfeldrand

Hattingen (ots)

Am Sonntag kam es, gegen 16:45 Uhr, auf einem Sportplatz an der Munscheidstraße in Hattingen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Fans eines Fußballvereins und Ordnern am Rande des Spielfeldes. Eine Gruppe von sechs männlichen Fans (24-31) wollte nach einem für sie unverständlich ausgesprochenem Foul, am Spielende zu dem Schiedsrichter auf das Spielfeld, um diesen zur Rede zu stellen. Am Spielfeldrand wurden diese von einem 47-jährigen Ordner aufgehalten. Die Personen stießen den Mann zu Boden, wodurch er sich leicht verletzte. Ein weiterer Ordner (40) kam seinem Kollegen zur Hilfe und erhielt durch einen Mann aus der Gruppe einen Schlag ins Gesicht, wodurch auch er verletzt wurde. Während der Auseinandersetzung verständigten umstehende Personen die Polizei. Für die beiden Verletzten wurde ein Rettungswagen zur ambulanten Behandlung verständigt. Gegen die sechs Angreifer wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

